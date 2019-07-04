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Культура

Комедию «Что-то зазвенело» в постановке артистов Новороссийского театра драмы увидят псковские зрители

8 августа в 19:00 на Большой сцене Псковского академического театра, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело» в исполнении артистов труппы Новороссийского драматического театра, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Лирическая комедия или, по замыслу режиссера, соцреалистическая сказка «Что-то зазвенело» - это трогательная история о непростой любви. А непростая она потому, что влюблённым в земную женщину, спортсменку и общественницу Екатерину Ивановну, оказывается домовой по имени Иван Афанасьевич. Он «поставлен» следить за девятиэтажкой номер 21, а любимая его проживает в двадцать пятом доме, который «курирует» другой домовой.  И всё это происходит в Москве, в районе Останкино, в 70-е годы прошлого века. Так что если вы хотите ненадолго погрузиться в ностальгию по этим временам и посмотреть историю о преданности и добре, любви и предательстве, об ослепляющей храбрости на пути к мечте, то приходите на этот добрый лиричный спектакль, который поставил московский режиссёр Пётр Норец, выпускник РАТИ (ГИТИС)», - приглашают псковичей в дирекции.

С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского народного муниципального драматического театра имени Владимира Амербекяна, в рамках которых труппа театра даст четыре спектакля для псковских зрителей: 8 августа – «Что-то зазвенело», 9 августа «Невеста из Имеретии», 10 августа – «Пять вечеров», 11 августа – «Играй, скрипач!». Художественный руководитель театра - Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель.

Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». Для зрителей 12+.

Забронировать и купить билеты можно здесь

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