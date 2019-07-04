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Общество

Псковские зооприюты смогут получать землю без проведения торгов

Псковское областное собрание депутатов поддержало законопроект о предоставлении земельных участков для строительства зооприютов без проведения торгов. Об этом с сессии регионального парламента 4 июля сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект внес председатель областного Собрания Александр Котов после знакомства с ситуацией приюта «Лесопилка». На встрече со спикером Собрания в начале июня руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова рассказала, что приют для бездомных животных вынужден освободить занимаемый участок. Зоозащитникам удалось найти землю по соседству, но при его межевании пришлось бы выйти на торги, которые общественная организация, скорее всего, проиграла бы.  

Ранее в действующем законе области не было норм, которые позволили бы приютам для животных получать землю в аренду без торгов.

Для выкупа участка, на котором сейчас располагается «Лесопилка», удалось собрать 1 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство нового приюта.

За год в псковских приютах получают помощь сотни животных. Главная цель зоозащитников – найти собакам и кошкам новых хозяев, старые и больные животные остаются в приютах пожизненно. Там проводят вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомных животных.

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