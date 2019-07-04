Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области

17:30, 04 июля 2019, ПАИ

«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области», - заявил журналистам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя результаты обсуждения вопроса медпомощи в регионе на парламентском часе в рамках сессии Псковского облсобрания.

Александр Котов заметил, что в рамках парламентского часа 4 июля депутаты потратили рекордное количество времени на обсуждение темы. «Это объективно, потому что проблем в здравоохранении очень много», - подчеркнул он.

Спикер регионального парламента отметил, что в докладе председателя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко были обозначены практически все проблемы, с которыми сегодня сталкивается система здравоохранения, а также пути их решения. По его словам, прозвучали предложения о решениях проблем, но чтобы их реализовать нужно очень серьезно поработать.

Александр Котов подчеркнул, что Псковское областное Собрание готово участвовать в работе и обратиться от имени законодательного органа в правительство Российской Федерации о выделении дополнительных денег на систему здравоохранения в регионе. «На сегодняшний день очевидно, что своими силами нам не справиться, у нас нет достаточных источников финансирования», - пояснил спикер.

Председатель Псковского областного Собрания уточнил, что деньги прежде всего потребуются для обеспечения квартирами работников здравоохранения. «Надо признать, что основная проблема у нас кадровая, и соответственно, все остальные проблемы рождаются как производные от этой», - сказал он.

Александр Котов также рассказал, что в ходе парламентского часа прозвучало предложение об увеличении денежных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до 2 млн рублей по тем регионам, где наиболее низкая обеспеченность врачами. «Мы как раз относимся к таким регионам, у нас низкая обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч населения», - уточнил он.

«На сегодняшний день решение на федеральном уровне не очевидно, но мы готовы приложить все усилия для того, чтобы со стороны Псковского областного Собрания депутатов эту проблему ставить на федеральном уровне, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», - отметил спикер.

Александр Котов также отметил, что не всё, что сегодня обозначается как проблема в здравоохранении связанно с финансированием. «На наш взгляд очень много проблемных вопросов можно решить за счет качественной и правильной организации здравоохранения в системе лечебных учреждений нашего региона. Я думаю, что сегодня после того когда мы послушали отчёт комитета по здравоохранению, когда депутаты высказали свои предложения и задали вопросы, комитет серьезно поработает на эту тему, и в ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения в Псковской области», - заключил спикер облсобрания.

2 июля в рамках заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период. По мнению псковского губернатора, это позволит решить системные вопросы по заключению контрактов. Речь идет, в том числе, о проектах по строительству, ремонту и оснащению медучреждений. Тогда же прозвучало предложение о выделении регионам средств на поддержку здравоохранения в целом, но не всем субъектам страны, а тем, у кого экономика пока недостаточно развита.

В качестве мер по поддержке кадров в здравоохранении в Псковской области можно привести введение с 1 апреля компенсации врачам-специалистам за коммерческий наём жилья. Теперь эти расходы организациям компенсируются из средств областного бюджета, что увеличивает количество получающих поддержку специалистов. Всего же с 2011 по 2018 годы из областного бюджета на социальную поддержку медицинских работников и студентов медицинских вузов были направлены свыше 245 млн рублей.