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Общество

Порядка 600 жителей Пскова имеют право на компенсацию за покупку цифровой приставки

В Псковской области продолжают выплачивать компенсации малоимущим гражданам за покупку цифровой приставки, которая позволяет принимать цировой сигнал телевещания. Данная мера соцподдержки введена в регионе по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Денежная компенсация на приобретение приставок выплачена на сегодняшний день 61 псковичу на общую сумму 52 тысячи рублей, рассказала в ходе координационного совещания в администрации Пскова и. о. начальника территориального управления главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Антонина Григорьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего сотрудники соцзащиты обзвонили более 600 жителей города, которые числятся как малоимущие. 

Чтобы получить компенсацию необходимо обратиться в территориальный орган соцзащиты, представить паспорт и написать заявление. На компенсацию затрат могут рассчитывать малоимущие семьи с доходом менее 11 тысяч 536 рублей.

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