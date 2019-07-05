Порядка 600 жителей Пскова имеют право на компенсацию за покупку цифровой приставки

10:13, 05 июля 2019, ПАИ

В Псковской области продолжают выплачивать компенсации малоимущим гражданам за покупку цифровой приставки, которая позволяет принимать цировой сигнал телевещания. Данная мера соцподдержки введена в регионе по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Денежная компенсация на приобретение приставок выплачена на сегодняшний день 61 псковичу на общую сумму 52 тысячи рублей, рассказала в ходе координационного совещания в администрации Пскова и. о. начальника территориального управления главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Антонина Григорьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего сотрудники соцзащиты обзвонили более 600 жителей города, которые числятся как малоимущие.

Чтобы получить компенсацию необходимо обратиться в территориальный орган соцзащиты, представить паспорт и написать заявление. На компенсацию затрат могут рассчитывать малоимущие семьи с доходом менее 11 тысяч 536 рублей.