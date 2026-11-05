Историк объяснил, что заставило Псков отвернуться от Шуйского

23:02, 05 ноября 2026, ПАИ

Псков отвернулся от московского царя Василия Шуйского в Смутное время из-за нескольких факторов, в том числе из-за договора со Швецией 1609 года о передаче русских территорий в обмен на военную помощь. Об этом рассказал магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

«Псковичей оттолкнуло от царя Василия Шуйского сразу несколько факторов. Во-первых, поборы, во-вторых, несправедливость по отношению к простолюдинам и, конечно, договор Василия Шуйского со Швецией в начале 1609 года о передаче шведам части русских земель в обмен на помощь в борьбе с Лжедмитрием II», – пояснил Никита Подлинев.

По его словам, речь шла о передаче Карелии. Современники говорили о недопустимости разбазаривания казённых земель. Если Великий Новгород безоговорочно принял действия московского правительства, то для Пскова такой шаг был совершенно неприемлем. Именно это, а не стремление к отделению от Русского государства, заставило город присягнуть Лжедмитрию II, которого псковичи считали законным царевичем Дмитрием, добавил Никита Подлинев.