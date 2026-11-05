Дочь погибшего Героя РФ из Псковской области встретилась с Владимиром Путиным

22:58, 05 ноября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин встретился с детьми героев специальной военной операции – с ребятами, чьи отцы отдали свои жизни, защищая Родину. Среди приглашённых была дочь псковича, Героя Российской Федерации, гвардии подполковника Александра Досягаева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Встреча прошла в Кремле в День народного единства. Вместе с президентом дети возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего продолжили общение за чаепитием.

Отметим, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Александр Досягаев связал свою судьбу с Псковом и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Командир взвода Александр Досягаев прошёл путь до командира десантно-штурмового батальона. 25 мая 2022 года гвардии подполковник погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«История семьи Досягаевых – пример того, как верность долгу и любовь к Родине передаются не только словами, но и поступками. Супруга героя Мария Досягаева сегодня сама выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Для их дочерей родители – пример мужества, стойкости и преданности Отечеству. Память об отце, его жизненный путь и сила характера мамы становятся той опорой, с которой девочки будут идти по жизни», – отметили в филиале фонда.