Электричество временно отключат в ряде СНТ в Великих Луках

23:19, 05 ноября 2026, ПАИ

Энергетики в Великих Луках проведут ремонтные работы в электросетях. В связи с этим подача электроэнергии будет временно прекращена в ряде населённых пунктов 9 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Псковский филиал компании «Россети Северо‑Запад».

Свет отключат с 08:00 до 17:00. Без электричества временно останутся садовые некоммерческие товарищества «Дубровка», «Чайка‑2», «Надежда» и деревня Русаново.

В компании уточнили, что работы необходимы для поддержания надёжности электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к временному отключению.

По вопросам, связанным с отключением, можно обратиться на бесплатную горячую линию 8‑800‑220‑0‑220.

Ранее сообщалось, что электроэнергию отключат в ряде населённых пунктов Псковского округа 6 ноября.