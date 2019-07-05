Прорыв линии «Пантера» воссоздадут реконструкторы в Псковской области 14 июля

14:17, 05 июля 2019, ПАИ

Реконструкторы воссоздадут в Псковской области бой Псковско-Островской наступательной операции 1944 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук.

Мероприятия пройдет на базе мемориального комплекса у деревни Холматка Островского района 14 июля. В воссоздании исторических событий планируют принять участие более 150 реконструкторов из регионов России и ближнего зарубежья. Реконструкция начнётся в 13:00.

Помимо этого для зрителей будут представлены интерактивные экспозиции военного быта, будут работать продовольственные и сувенирные киоски, а по завершению фестиваля состоится концерт. Вход на мероприятие свободный.

Псковско-Островская наступательная операция советских войск проходила с 11 по 31 июля 1944 года. Во время неё советские войска 3-го Прибалтийского фронта сражались с частями сил немецкой 18-й армии. Красноармейцы прорвали хорошо подготовленную оборону противника (линия «Пантера»), освободили Псков и Остров и развили наступление вглубь Прибалтики.

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