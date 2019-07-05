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Общество

Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта

Схема движения транспорта на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе пресс-конференции 5 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, это связано с образовавшейся экономией. Будет нанесена соответствующая разметка, добавлен один светофор на нерегулируемом пешеходном переходе и уберут один нерегулируемый пешеходный переход. «Это для безопасности граждан и дорожного движения», – пояснил Борис Елкин.  

Он напомнил, что первая часть работ на Юбилейной была выполнена к Ганзейским дням. Председатель комитета отметил, что улица транзитная, поэтому перекрывать ее нельзя.

Борис Елкин заверил, что ремонтные работы ведутся активно, а их темпы будут только наращиваться. Ремонт затронет участок от улицы Красноармейской набережной до Рижского проспекта – это порядка 2,5 километров. Подрядчик «ДорСтройСервис» заменит бордюры, отремонтирует тротуар, заменит изношенное дорожное покрытие и уложит новый асфальт в два слоя.

Спикер призвал с пониманием отнестись к частичному перекрытию движения на улице Юбилейной. «Мы еще завязаны на переустройстве ливневой канализации», – добавил Борис Елкин и пояснил, что контракт разыгран и на следующей неделе «будем координировать свои действия».

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