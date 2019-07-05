Путин присвоил звания героев России четырём погибшим подводникам

14:57, 05 июля 2019, ПАИ

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно государственными наградами моряков-подводников, которые погибли 1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Соответствующий указ президента России размещён на официальном сайте Кремля.

Звания героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» присвоены четырём погибшим подводникам: капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» награждены десять погибших подводников: капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В Пскове на набережной Флотской славы 5 июля состоялся траурный митинг в память о жертвах трагедии на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков.