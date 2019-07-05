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Общество

Труп в окружении оружейного арсенала нашли в одной из квартир в Великих Луках

Труп 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в квартире дома на Нелидовском проезде в Великих Луках в окружении оружейного арсенала. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета России Станислав Кожевников.

Погибшего нашел его родственник, который позвонил в дежурную часть в 12:00 3 июля. При осмотре места происшествия следователи обнаружили внушительный арсенал оружия, которые включал в себя винтовки Мосина и взрывчатые вещества времен Великой Отечественной войны, поэтому было принято решение о вызове сотрудников МЧС – взрывотехников.

Специалисты в ходе обследования жилища обнаружили ручные гранаты, минометные мины, тротиловые шашки, взрывчатое вещество весом 15 кг времен Великой Отечественной войны и винтовки. Кроме этого, были найдены более 3 тысяч патронов, а также металлоискатель. Всё перечисленное изъяли следователи в ходе осмотра места происшествия. Обстоятельства указывают, что погибший мог быть «черным копателем».

Сейчас следователи проводят проверку в рамках возбужденного уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Станислав Кожевников добавил, что в настоящий момент назначены все необходимые судебные экспертизы.

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