0
18:19
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
17:42
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
16:51
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
16:18
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
15:53
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Найденные в квартире с погибшим в Великих Луках боеприпасы переданы на уничтожение

Самые опасные из боеприпасов, найденных при осмотре квартиры с погибшим в Великих Луках, переданы в военизированные структуры для уничтожения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета России Станислав Кожевников.

Трагедия произошла в первые дни июля. В жилом помещении было найдено тело молодого мужчины. Рядом находился большой арсенал вооружения.

В частности, для ликвидации переданы находившиеся в боевом состоянии гранаты, минометные мины и остальные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, представляющие высокую опасность для окружающих.

Следователи проводят проверку в рамках возбужденного уголовного дела. Отрабатывается версия, что мужчина мог быть «черным копателем».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
05 июля 2019
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
05 июля 2019
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
05 июля 2019
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
05 июля 2019
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
05 июля 2019
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Идет загрузка...