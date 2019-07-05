Найденные в квартире с погибшим в Великих Луках боеприпасы переданы на уничтожение

17:07, 05 июля 2019, ПАИ

Самые опасные из боеприпасов, найденных при осмотре квартиры с погибшим в Великих Луках, переданы в военизированные структуры для уничтожения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета России Станислав Кожевников.

Трагедия произошла в первые дни июля. В жилом помещении было найдено тело молодого мужчины. Рядом находился большой арсенал вооружения.

В частности, для ликвидации переданы находившиеся в боевом состоянии гранаты, минометные мины и остальные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, представляющие высокую опасность для окружающих.

Следователи проводят проверку в рамках возбужденного уголовного дела. Отрабатывается версия, что мужчина мог быть «черным копателем».