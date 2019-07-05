В Пскове приступили к доделыванию улицы Юности

19:40, 05 июля 2019, ПАИ

5 июля в Пскове подрядчик приступил к доделыванию улицы Юности, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Работники подрядной организации устраняют недостатки, которые представители областной и городской власти выявили в ходе выездного совещания 24 июня. В частности, проверяющие тогда обратили внимание на то, что на улице Юности есть дефекты асфальтового покрытия, отсутствует благоустройство, на части опор нет крепежа, не докрашены ограждения, а люки возвышаются над асфальтом.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поставил подрядчику задачу устранить все выявленные нарушения и сдать улицу Юности к 21 июля.