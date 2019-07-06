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Общество

Дмитрий Медведев поручил провести Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения

Дмитрий Медведев. Фото правительства России (premier.gov.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести в 2019-2020 годах Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Высшим исполнительным органам государственной власти регионов России предстоит организовать профилактические медосмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, которые реализуют территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи.

ФОМС совместно с его территориальными подразделениями и страховыми медицинскими организациями, как указано в распоряжении, проконтролирует проведение Всероссийской диспансеризации.  

Для повышения охвата граждан профилактическими медосмотрами и диспансеризацией Минздраву, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Минтрансу и Минтруду поручено обеспечить размещение информационных материалов и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленных на популяризацию медосмотров.

С 8 по 12 июля в Пскове на территории магазина «Маяк» (Рижский проспект) жители города могут пройти диспансеризацию в мобильном ФАПе.

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