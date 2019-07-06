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Общество

Московский экипаж вылетел с трассы на ралли «900 озер» в Псковской области

Автомобиль экипажа в составе Георгия и Сергея Кезиковых (Москва) на скоростном участке №1 на ралли «900 озер» вылетел в кусты в 10:15. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, это первый сход с трассы, автомобиль ВАЗ-21053 застрял среди кустарниковой растительности.

Отмечается, что с москвичами всё в порядке, они не пострадали. Экипаж выступает в зачете «Наша классика».

6 июля начался основной гоночный день ралли, в котором примут участие 56 экипажей. Они преодолеют около 260 километров. Скоростных участков шесть, их протяженность составляет порядка 82 километров.

Первый экипаж стартовал из центра Опочки в 10:00. Финиш лидера гонки запланирован на 18:15. Основная зрительская зона находится в Опочецком районе у деревни Рясино, на берегу озера.

Ралли «900 озер» имеет статус 9-го этапа Кубка России, 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первого этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятого этапа моносерии LADA Rally Cup.

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