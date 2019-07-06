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Общество

В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)

Москвичи Игорь и Яна Буланцевы показали лучший результат в автослаломе «Кубок главы Опочечкого района», который состоялся на церемонии открытия 9-го этапа Кубка России - ралли «900 озер» в Опочке 5 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, московский экипаж на автомобиле MITSUBISHI Lancer EVO-10 оказался быстрее всех, и показал наилучшее время – 24,8 c.

«Кубок главы Опочецкого района отправится в Москву», – прокомментировали в областной Федерации автосопрта.

6 июля проходит основной гоночный день ралли. В заезде участие 56 экипажей, которые преодолеют около 260 километров. Уже зафиксирован первый сход с трассы.

Первый экипаж стартовал из центра Опочки в 10:00. Финиш лидеров запланирован на 18:15. Основная зрительская зона находится в Опочецком районе у деревни Рясино на берегу озера.

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