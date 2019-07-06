0
14:54
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
13:52
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
12:31
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
12:01
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
11:08
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
11:04
605-летие со дня образования отмечает Себеж
10:11
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Почти 30 млрд рублей необходимо на восстановление разрушенных паводком объектов в Иркутской области

Фото предоставлено Почтой России

Порядка 28 млрд рублей потребуется на капитальный ремонт и строительство новых объектов, разрушенных паводком в Иркутской области. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка.

При этом восстановление социальной инфраструктуры потребует около 8,5 млрд рублей. Также, по его словам, необходимо восстановить 3,5 тыс. домостроений жилого фонда. Виталий Мутко сообщил, что вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

«Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта», - добавил Виталий Мутко.

В настоящее время идет сбор денежных средств для пострадавших. В регионе его проводит Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также можно бесплатно отправить гуманитарную помощь в Иркутск. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
06 июля 2019
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
06 июля 2019
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
06 июля 2019
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
06 июля 2019
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
06 июля 2019
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
605-летие со дня образования отмечает Себеж
06 июля 2019
605-летие со дня образования отмечает Себеж
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
06 июля 2019
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озёр» начался в Псковской области
06 июля 2019
Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озёр» начался в Псковской области

Идет загрузка...