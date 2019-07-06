Почти 30 млрд рублей необходимо на восстановление разрушенных паводком объектов в Иркутской области

14:38, 06 июля 2019, ПАИ

Порядка 28 млрд рублей потребуется на капитальный ремонт и строительство новых объектов, разрушенных паводком в Иркутской области. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка.

При этом восстановление социальной инфраструктуры потребует около 8,5 млрд рублей. Также, по его словам, необходимо восстановить 3,5 тыс. домостроений жилого фонда. Виталий Мутко сообщил, что вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

«Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта», - добавил Виталий Мутко.

В настоящее время идет сбор денежных средств для пострадавших. В регионе его проводит Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также можно бесплатно отправить гуманитарную помощь в Иркутск.