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Общество

Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области

Свыше 500 гостей собрал первый фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в деревне Бебешкино Печорского района 6 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На торговых и «обжорных» рядах посетители фестиваля могут продегустировать и приобрести сыры из коровьего и козьего молока, включая молодые и выдержанные сорта, русские напитки, хлеб, изборские пряники, травяные чаи, сырные и мясные шашлыки, рыбу и выпечку.

Свою продукцию представляют сыровары из Псковской области, других регионов России, а также ближнего зарубежья. Специальный гость фестиваля – один из лучших российских сыроделов Олег Сирота.

Также на фестивале проходят мастер-классы, в частности, по изготовлению игрушек и приготовлению хачапури. «СЫР и ПРЯНИК» завершится в обеденное время 7 июля. В Бебешкино можно приехать на автобусах из Пскова

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