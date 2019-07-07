Представители России, Латвии и Белоруссии почтили память павших на Кургане Дружбы

11:28, 07 июля 2019, ПАИ

7 июля в Псковской области на Кургане Дружбы – месте, где граничат сразу три государства: Россия, Белоруссия и Латвия, проходят памятные мероприятия. Ежегодно в июле здесь собираются ветераны Великой Отечественной войны и партизанского движения.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по традиции встреча началась с возложения цветов к могилам павших. Делегации трех стран посетили обелиски Марии Пынто на территории России, комсомольцев-подпольщиков деревни Прошки на территории Белоруссии.

Делегацию от России возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников, делегацию от Белоруссии - председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, от Латвии - депутат Сейма Латвийской Республики Артур Рубикс.

На прилегающей территории каждого государства звучат патриотические песни, проходят выставки фотографий, рисунков. На российской стороне организован партизанский лагерь - низкие бревенчатые избушки с кровлей из мха и еловых лап, организованы инсценировки партизанского быта.