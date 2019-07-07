Вера Емельянова о включении храмов Пскова в список ЮНЕСКО: Восторжествовала историческая справедливость

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, участвующая в работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия в Баку, назвала историческим событием и торжеством справедливости включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

«Памятники архитектуры - это особая школа, основа для многих архитектурных решений. И то, что псковские храмовые элементы находят отражение в памятниках всемирного наследия, говорит о том, что они реально претендовали на то, чтобы их обозначить в списках ЮНЕСКО», - заявила Вера Емельянова, добавив, что элементы псковской школы архитектуры можно видеть в Европе и в странах за пределами континента.

Вице-губернатор отметила, что восторжествовала историческая справедливость: коллекция уникальной псковской архитектуры находится в списке ЮНЕСКО. "Это большая честь и большая ответственность для нас», - сказала Емельянова.

Российская сторона номинировала 18 памятников древнего Пскова. «Приняты 10 объектов, которые относятся к церковной архитектурной школе. Это - объекты культурного наследия, которые являют собой самые древние памятники зодчества. Комиссия решила, что эти 10 памятников - самые древние, самые основные, в них сохранена идеальная историческая школа, которая требует включения в список всемирного наследия», - уточнила заместитель губернатора.

После включения памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия руководство города продолжит работу по их сохранению, использованию и благоустройству. «В этом отношении губернатором Псковской области принимаются серьезные меры во взаимодействии с Министерством культуры России», - аверила она.

Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов подчеркнул, что презентация российской стороны встречена участниками 43-й сессии ЮНЕСКО очень доброжелательно.

«Мы очень рады, что наш объект не только включен в список (всемирного наследия ЮНЕСКО), но и сама его презентация встретила очень теплую, доброжелательную реакцию как стороны секретариата ЮНЕСКО, вспомогательных органов, все участников», - отметил он.

Кузнецов особо подчеркнул, что памятники Пскова заслуживают того, чтобы быть в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. «Вообще-то они давно уже должны были быть в списке всемирного наследия. Однако по разным причинам этот процесс затянулся. Но мы очень рады, что это произошло сегодня», - сказал он

Кузнецов заявил, что для России эта номинация имеет особое значение. «Потому что Псков с его памятниками, богатейшим наследием принадлежит к числу русских городов, которые можно считать колыбелью нашей культуры, нашей цивилизации и, разумеется, частью европейской культуры. Поэтому все это вызывает глубокое удовлетворение», - подытожил постпред РФ.