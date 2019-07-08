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Общество

Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»

Фото Андрея Нудьги в группе "Граждане Гдовского края" в социальной сети "ВКонтакте"

В Гдове (Псковская область) на территории крепости в ходе игры в «Зарницу» нашли фрагмент чугунной пушки предположительно XVII века весом около 70 кг, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что дети в ходе командной игры под присмотром руководителя поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрея Нудьги, используя металлоискатель и щупы, преодолевали условные минные поля – искали «мины». Рядом с одной из них и была сделана историческая находка, которую принял на сохранение настоятель Гдовского собора отец Сергий.

Священнослужитель поместил фрагмент пушки в усадьбе Коновницыных в деревне Кярово Гдовского района у памятника герою Первой Отечественной войны Петру Коновницыну.

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