Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»

11:39, 08 июля 2019, ПАИ

В Гдове (Псковская область) на территории крепости в ходе игры в «Зарницу» нашли фрагмент чугунной пушки предположительно XVII века весом около 70 кг, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что дети в ходе командной игры под присмотром руководителя поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрея Нудьги, используя металлоискатель и щупы, преодолевали условные минные поля – искали «мины». Рядом с одной из них и была сделана историческая находка, которую принял на сохранение настоятель Гдовского собора отец Сергий.

Священнослужитель поместил фрагмент пушки в усадьбе Коновницыных в деревне Кярово Гдовского района у памятника герою Первой Отечественной войны Петру Коновницыну.