Душевно и радушно: В Псковской области с размахом прошел Хll мотосаммит

16:51, 08 июля 2019, ПАИ

В последние дни погода в Псковской области не радует, но никакие дожди и грозы не смогли помешать байкерам собраться на Хll мотосаммит. Традиционный фестиваль прошел на берегу озера Званское в Псковском районе с 5 по 7 июля, он собрал порядка 300 мотоциклистов и их друзей из городов России и ближнего зарубежья. Корреспондент Псковского агентства информации побывала на слёте и окунулась в атмосферу душевности, радости и веселья, которые всегда сопровождают псковский мотофестиваль.

Запас душевности

Уже несколько лет подряд Псковский мотосаммит проходит в непогоду. В этот раз прогноз также оказался неблагоприятным: моросил дождь, порой переходящий в ливень и град, дорогу на подъезде к озеру размыло в первый же день.

Многим это помешало приехать на фестиваль, но, к счастью, не всем. Помимо мотоциклистов из Псковской области на слёт прибыли байкеры из Мурманска, Калининграда, Литвы, Латвии и Эстонии. Самые дальние гости прикатили из Пензенской области и Йошкар-Олы (Республика Марий Эл), они преодолели более 1000 км специально для того, чтобы встретиться с друзьями из псковского мотоклуба «Позитивная механика» и отдохнуть на байк-слёте.

«В этот раз народу приехало меньше, чем мы ожидали, потому что прогноз погоды поменялся буквально за неделю. Не все были готовы ехать под проливным дождем, но те, кто приехал, были очень рады душевной обстановке и радушию, которыми славится псковский мотосаммит», - рассказал один из основателей «Позитивной механики», член Общественной палаты Псковской области Александр Бушуев.

«Но в моральном плане мы очень довольны. Запас душевности перебил весь негатив. Все довольны, многие чуть не плакали, когда уезжали, - настолько растрогались. Ради этого мы всё и делаем», - подчеркнул Александр Бушуев и добавил, что псковский мотоклуб будет ждать всех друзей на праздник в 2020 году.

Молодые таланты

Концертная программа Хll Псковского мотосаммита была весьма насыщенной. Открыла фестиваль молодая по составу группа «FNX» из города Печоры.

«Самая важная персона - наш руководитель, друг, наставник Валера Сергеевич. Он весёлый человек, очень многому нас научил. Сначала все плохо играли, а он за 3 месяца поднял нашу игру на порядок выше. Он не выставляет себя вперёд нас, а наоборот, хочет, чтобы мы были впереди», - поделился 17-летний барабанщик «FNX» Андрей Афанасьев. Вместе с ним в группе играют три гитариста: 16-летний Владислав Афанасьев, 17-летний Вадим Ефимов и 18-летняя Татьяна Рачинская.

Еще одна молодая и яркая команда, которая выступила на мотосаммите, - группа «Umvelt», созданная в Пскове в январе 2019 года. Ребята представили на сцене ядрёную смесь металла из разных музыкальных направлений.

Не первый год разогревала толпу на мотосаммите псковская панк-рок группа «Аллё Гараж», а лучшие песни тяжёлого рока исполнил великолукский коллектив «Blacklist Cover Band».

Необычным было выступление Инны Иртюго и проекта «Rock acoustika» из Пскова, отличительная особенность которых - отсутствие ритм-секции в традиционном понимании. Только фортепиано, гитара и вокал: словно друзья собрались с гитарой у костра, а он чудесным образом превратился в сцену.

Ближе к полуночи на мотосаммите стало совсем жарко благодаря фаер-шоу от группы «Айрис», а хедлайнером первого дня фестиваля стал рок-дуэт «Сплаff», образованный в Опочке в 2001 году. На протяжении многих лет музыканты выступают на мотосаммитах и других концертных площадках Пскова и области, выезжают за пределы региона с программой, состоящей из классического рока, джаз-рока, блюза и рок-н-ролла.

После концерта на поляне слёта началась зажигательная дискотека, музыка стихла только на рассвете.

Лесные покатушки

Подъём на природе обычно ранний – первые люди вылезают из палаток в районе 8 утра. А некоторые и вовсе не ложатся спать и с нетерпением ждут традиционного утреннего кефира от организаторов.

До начала концертной программы каждый мог найти себе занятие по душе. В полдень состоялся круглый стол для руководителей и представителей мотоклубов и мотосообществ, параллельно проходило первенство мотосаммита по волейболу, байкерские конкурсы от душевных ведущих. Несмотря на пасмурную погоду, нашлись и желающие искупаться в озере.

Одним из самых зрелищных мероприятий стал эндуро-заезд. Эндуристам предстояла интересная трасса с элементами сложных спусков и подъемов, грязевой ванной и розыгрыш призов за первые три места.

Заезд длился 45 минут, в нем могли принять участие байкеры любого уровня подготовки. Главным условием было наличие мотоцикла соответствующего класса и желание покататься по лесам и полям.

В итоге в заезде приняли участие 8 мотоциклистов, за их покатушками можно было понаблюдать в зрительских зонах вблизи озера. На финише лидеров встречали бурными аплодисментами.

«Все, кто участвовал, кайфанули по полной. Было очень круто и весело», - поделился организатор заезда Александр Смирнов. Он констатировал, что эндуристов было немного, судя по всему, из-за плохой погоды. «Неужели они испугались дождика? Ведь в Пскове много эндуристов хорошего уровня, некоторые даже ведут собственные блоги, делятся своим опытом в Интернете. А данное мероприятие почему-то большая часть прогуляла», - рассказал Александр Смирнов.

Он выразил надежду, что в следующем году на мотосаммит приедут все, кто интересуется мотоциклами класса эндуро. «Ведь чем больше участников, тем интересней протекает данный заезд и со стороны зрителя, и со стороны эндуриста», - добавил организатор заезда.

Звёзды на танцполе

После награждения победителей и конкурсной программы на сцену вышла одна из самых долгожданных групп – «Тролль гнёт ель». Неординарная фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга привезла на мотосаммит скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы. «Пивной фолк» в исполнении колоритного гитариста-вокалиста Кости Румянцева и флейтистки-вокалистки Марии Леоновой никого не оставил равнодушным. Музыканты общались с публикой, травили байки, энергично танцевали на сцене, разогревая преданных поклонников, которых на танцполе оказалось немало.

Затем на сцену поднялся Виктор Тарасенко из Петербурга, который второй год подряд радует гостей мотосаммита непревзойдённой игрой на скрипке.

Другой постоянный участник псковского мотофеста - петербургская кавер-группа «Космодром», которая стабильно зажигает народ зарубежными, российскими и советскими песнями в рок-обработке.

Не первый год на мотомеропрятиях выступает псковская группа «The DickSiZe» - молодые и веселые ребята играют в направлениях ska-punk, punkrock и raggae.

Еще один псковский коллектив, известный далеко за пределами региона, - «Капитан Смоллетт». Фолк-панк группа состоит из четырех талантливых бравых парней и славится невероятной энергетикой на концертах. Кстати, фронтмен коллектива Александр Григорьев недавно стал героем проекта ПАИ «Мужчина на кухне».

Хедлайнерами второго дня мотосаммита был музыкальный коллектив «Бахыт-Компот», лидером которого является Вадим Степанцов. Искромётная группа собрала аншлаг, байкеры и их друзья танцевали и громко подпевали музыкантам, не замечая дождя и усталости.

Завершилась программа розыгрышем мопеда, прощальным салютом и дискотекой «Где мои 17 лет». На следующий день поляна возле Званского опустела: байкеры и их друзья проснулись, прибрались и разъехались по домам, чтобы вернуться на мотосаммит в следующем году.

«Мотосаммиту – быть»

Отзывы о прошедшем фестивале исключительно положительные, дождь никому не испортил настроения. Байкеры отметили дружелюбную атмосферу, которая царила на протяжении всего мероприятия, а также поблагодарили организаторов за прекрасный праздник.

«Мотосаммит мне понравился. Ехала за отдыхом, общением, встречей с друзьями - их и получила. Погода и дорога к поляне не помешали этому. Понравилась тёплая атмосфера и забота организаторов: были подготовлены сухие дрова, на въезде отличная сувенирка, программа, группы, конкурсы», - заявила постоянный участник мотослетов, организатор первенства мотосаммита по волейболу Юлия Алексеева.

Музыканты тоже остались довольны организацией слета. «Мотосаммит в 12-ый раз доказал, что если компания единомышленников решила организовать мото-рок-фестиваль, то он состоится, несмотря ни на что, - отметил лидер группы «Сплаff» Сергей Никандров. - Мы на мотосаммите выступаем с самого первого фестиваля, можно сказать, что он рос и матерел на наших глазах, и год от года становится всё более масштабным и интересным». Он заметил, что хоть погода была достаточно промозглая, в том числе, во время выступления группы «Сплаff» - почти в час ночи, зрители очень тепло приняли коллектив. «Многие бодро пели и отплясывали перед сценой (может, им просто было холодно?) до самой последней песни. Организаторы - герои, все коллеги по музыкальному цеху - большие молодцы, мотосаммиту - быть! Всё будет рок-н-рольно!» - заключил он.