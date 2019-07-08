Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор

13:48, 08 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове в ходе осмотра капитально отремонтированного здания 8 июля, передает Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников указал, что необходимо привести в порядок двор у обновленного здания. Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов пояснил, что этот земельный участок в настоящее время находится в пользовании у подрядчика, который строит жилищный комплекс «ТЭЦ на Великой». В ответ на это губернатор поручил изъять земельный участок и сделать парковку во внутреннем дворе Дворца бракосочетания.

Сергей Шерстобитов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку. Губернатор отметил символичность того, что осмотр обновленного Дворца бракосочетания состоялся в День семьи любви и верности. «Когда я только пришел в регион, люди просили решить вопрос с этим зданием», – добавил он.

Работники Дворца бракосочетания показали губернатору отремонтированные пространства, в частности, зал для проведения торжественных церемоний, комнаты жениха и невесты. По итогам осмотра глава региона остался удовлетворен выполненным капитальным ремонтом.

Дворец бракосочетания в Пскове (улица Детская, 2) является объектом культурного наследия. Его отремонтировали на средства федерального бюджета. Официальное открытие Дворца состоится 12 июля.