0
18:03
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
17:55
Война с «наливайками»: Как изменить ситуацию в Псковской области
17:27
Фотопрогулка по отремонтированному Дворцу бракосочетания в Пскове
16:51
Душевно и радушно: В Псковской области с размахом прошел Хll мотосаммит
16:22
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
15:12
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
14:36
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
Еще новости
Общество

Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове в ходе осмотра капитально отремонтированного здания 8 июля, передает Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Михаил Ведерников указал, что необходимо привести в порядок двор у обновленного здания. Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов пояснил, что этот земельный участок в настоящее время находится в пользовании у подрядчика, который строит жилищный комплекс «ТЭЦ на Великой». В ответ на это губернатор поручил изъять земельный участок и сделать парковку во внутреннем дворе Дворца бракосочетания.

Фото ПАИ

Сергей Шерстобитов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку. Губернатор отметил символичность того, что осмотр обновленного Дворца бракосочетания состоялся в День семьи любви и верности. «Когда я только пришел в регион, люди просили решить вопрос с этим зданием», – добавил он.

Фото ПАИ

Работники Дворца бракосочетания показали губернатору отремонтированные пространства, в частности, зал для проведения торжественных церемоний, комнаты жениха и невесты. По итогам осмотра глава региона остался удовлетворен выполненным капитальным ремонтом.

Фото ПАИ

Дворец бракосочетания в Пскове (улица Детская, 2) является объектом культурного наследия. Его отремонтировали на средства федерального бюджета. Официальное открытие Дворца состоится 12 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
08 июля 2019
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
08 июля 2019
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
08 июля 2019
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
08 июля 2019
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор
08 июля 2019
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор
Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона
08 июля 2019
Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона
Градоначальники Пскова поздравили жителей города с Днем семьи, любви и верности
08 июля 2019
Градоначальники Пскова поздравили жителей города с Днем семьи, любви и верности
Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край
08 июля 2019
Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край

Идет загрузка...