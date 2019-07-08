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Общество

Экс-глава Ингушетии назначен замминистра обороны РФ

Экс-глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров стал заместителем министра обороны России – Сергея Шойгу. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин.

Кроме этого, Юнус-Беку Евкурову присвоено очередное воинское звание – генерал-лейтенант. Указ вступил в законную силу.

Юнус-Бек Евкуров ранее обратился к Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии по собственному желанию. Президент принял его отставку 26 июня. Уход Юнус-Бека Евкурова с поста главы субъекта РФ прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который назвал бывшего руководителя республики человеком с большой буквы. 

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