Экс-глава Ингушетии назначен замминистра обороны РФ
Экс-глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров стал заместителем министра обороны России – Сергея Шойгу. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин.
Кроме этого, Юнус-Беку Евкурову присвоено очередное воинское звание – генерал-лейтенант. Указ вступил в законную силу.
Юнус-Бек Евкуров ранее обратился к Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии по собственному желанию. Президент принял его отставку 26 июня. Уход Юнус-Бека Евкурова с поста главы субъекта РФ прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который назвал бывшего руководителя республики человеком с большой буквы.