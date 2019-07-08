Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева встретилась с активистами в Пскове

16:03, 08 июля 2019, ПАИ

Встреча сопредседателя центрального штаба ОНФ Елена Цунаевой с активом регионального штаба ОНФ по вопросу реализации национальных проектов проходит в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Цунаева рассказала, что в ОНФ сейчас есть 5 сопредседателей, каждый из которых курирует определенные национальные проекты. Она курирует нацпроекты «Экология» и «Жилье и городская среда». Спикер напомнила о конкурсе исторических поселений и малых городов, благодаря которому малые города смогли получить деньги на улучшение внешнего облика.

Она отметила, что состоялась серия поездок по городам и областям – победителям прошлогоднего конкурса, в ходе которых прошли проверки реализации проектов. По словам сопредседателя ОНФ, ситуация везде разная. Так, Елена Цунаева сообщила, что посетила 8 июня Опочку, которой, по ее мнению, требуется помощь региона. Она уточнила, что муниципалитет и активисты сделали все, что могли, но не найти подрядчика для проведения работ по обустройству городского вала. При этом она акцентировала внимание на том, что такие проблемы есть во многих регионах. Также Елена Цунаева добавила, что в ОНФ готовится справка, чтобы в последующих конкурсах учесть проблемные вопросы.

Елена Цунаева рассказала, что во всех регионах ведется разговор на тему реализации мусорной реформы: есть типичные проблемы, а есть особенные.

Она также коснулась Себежа, где, по её мнению, граница национального парка и сопутствующие ограничения не позволяют развивать инфраструктуру города.

Продолжая экологическую тему Елена Цунаева сообщила, что есть сложности в реализации идеи «зеленого щита», а также предложила обсудить экологические вопросы Псковской области. Она попросила собравшихся высказаться, и предложила поддержку на уровне центрального штаба.

Руководитель регионального исполкома ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко подчеркнул, что тема экологии касается жизнедеятельности каждого муниципалитета.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева посетила 7 июля 60-ю международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» в Себежском районе.