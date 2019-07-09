Шесть генераторов «Псковэнерго» обеспечат электроснабжение молодёжного форума «Без границ»

09:08, 09 июля 2019, ПАИ

Шесть дизель-генераторов общей мощностью 110 кВт обеспечат электроснабжение площадок молодёжного форума «Без границ» на берегу Себежского озера с 16 по 21 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В настоящее время специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» проводят технические мероприятия по организации схем подключения уличных светильников, пунктов питания, площадок работы секций форума. На все дни проведения мероприятия будет организовано дополнительное дежурство оперативного персонала «Западных электрических сетей» «Псковэнерго».

Палаточный молодёжный форум «Без границ» в Псковской области пройдет впервые. В нем примут участие около 300 представителей молодежных объединений от 18 до 35 лет. По данным управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, участников ждет уникальная образовательная программа по шести тематическим блокам. По замыслу организаторов, форум позволит участникам не только получить новые знания, компетенции и навыки, но и станет площадкой для выявления активных молодых людей и актуальных проектов.