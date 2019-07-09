22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области

11:56, 09 июля 2019, ПАИ

В бюджеты разных уровней от ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области за первый квартал 2019 года поступило 22 млн рублей налогов. Такие данные сообщил Псковскому агентству информации руководитель компании Сергей Пайст. Он уточнил, что это показатели по итогам первого квартала.

Директор предприятия пояснил, что прежде отрасль по утилизации отходов не приносила «в бюджет ощутимых доходов». «Теперь же это заметный сегмент с постоянно растущими отчислениями во все уровни бюджета», - сказал он.

В настоящее время региональный оператор обслуживает 500 тысяч жителей Псковской области. Компания обеспечивает порядок на площадках массовых мероприятий — фестивали реконструкторов, городские и поселковые праздники. Справилась компания с уборкой мусора по итогам проведения мероприятий в Ганзейские дни в Пскове. По оценкам экспертов, их посетили порядка 200 тысяч человек.