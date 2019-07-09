Псковская поликлиника проводит профосмотры в рамках Всероссийской диспансеризации взрослого населения

13:39, 09 июля 2019, ПАИ

Псковская городская поликлиника проводит профилактические осмотры в рамках Всероссийской диспансеризации взрослого населения страны, объявленной председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Галина Неваленная.

Она рассказала, что 9 июля по линии ФОМСа в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с территориальными фондами субъектов России, на которое были приглашены руководители медицинских организаций. Галина Неваленная отметила, что особый акцент в ходе совещания ставился на проведении профилактических осмотров и диспансеризации в рамках Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 годах.

Участники совещания обсуждали вопросы организации диспансеризации и обеспечения ее доступности для населения, чтобы люди могли обследоваться как в вечернее время, так и в выходные дни.

Галина Неваленная подчеркнула, что профосмотры позволяют выявлять ранние симптомы онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. «Я призываю псковичей обратить внимание на собственное здоровье», – отметила она и добавила, что работодатели могут обратиться в поликлинику для организации выездной диспансеризации для своих сотрудников по месту работы.

Помимо этого, Галина Неваленная отметила, что городская поликлиника открыта для предложений граждан по совершенствованию организации оказания медицинских услуг. Она напомнила, что пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики или в отделение профилактики.

Пройти диспансеризацию и профилактические осмотры можно предварительно согласовав дату и время их проведения по телефонам:

(8112) 66-53-50 - отделение профилактики (улица Кузнецкая, 19);

(8112) 57-33-66 - отделение профилактики (улица Коммунальная, 23);

(8112) 53-62-14 - отделение профилактики (улица Индустриальная, 8);

(8112) 53-49-42 - приемная, факс.