Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия ОНФ в мониторинге реализации нацпроектов в Псковской области

16:51, 09 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о заинтересованности участия Общероссийского народного фронта в мониторинге реализации нацпроектов на территории региона. Об этом он сказал на рабочей встрече с сопредседателем центрального штаба ОНФ, ответственным секретарем общественного движения «Поисковое движение России», сопредседателем центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Еленой Цунаевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Елена Цунаева рассказала губернатору о том, как прошли ее рабочие встречи с представителями псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Она успела побывать в Себежском, Опочецком и Островском районах, где встречалась с местным активом и обсуждала вопросы, которые находятся в центре внимания общественников. По ее словам, часть вопросов - мусорная реформа, борьба с борщевиком - актуальна для многих регионов и требует комплексного подхода с привлечением федеральной поддержки. ОНФ со своей стороны готов принять участие в поиске оптимальных решений, заявила Цунаева.

«В регионе очень активные общественники и представители муниципальных властей. В качестве примера могу привести участие в проектах по благоустройству жителей и властей Опочки, которые проделали большую работу по подготовке проекта благоустройства «Вала на реке Великой». Также хочется отметить деятельность муниципальных властей в Острове, где создан чудесный парк и идет активное включение города в федеральные программы и мероприятия грантовой поддержки», — отметила Цунаева.

Михаил Ведерников и Елена Цунаева обсудили и вопросы поддержки поискового движения. Губернатор Псковской области подчеркнул, что областные власти уделяют особое внимание развитию поискового движения в регионе. Ежегодно проходят «Вахты памяти». Одна из крупнейших региональных поисковых организаций «След Пантеры», руководит которой Геннадий Корольков, за 25 лет существования подняла и перезахоронила более 17 тыс. бойцов Советской армии. В этом году организация дополнительно получила более миллиона рублей на обеспечение поисковой работы.

Речь также зашла о реализации проекта «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России». Он поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Михаил Ведерников уточнил, что Псковская область готова стать пилотной площадкой для реализации этого проекта.

Елена Цунаева поблагодарила Михаила Ведерникова за внимательное отношение к вопросам сохранения памяти о Великой Отечественной войне.