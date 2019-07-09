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Общество

Борьба с «наливайками»: Торгующий алкоголем без лицензии паб обнаружили в Пскове

В Пскове на улице Рокоссовского, 16 обнаружен паб, в котором продавался алкоголь без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела лицензирования и контроля комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Наталья Бикташева.

По её словам, паб, который торгует спиртным без лицензии, обнаружил сотрудник её отдела. Он вызвал полицию, представители правоохранительных органов приехали на место и оформили соответствующий протокол о нарушении.

В последнее время жители Псковской области стали чаще жаловаться на нарушение общественного порядка возле «наливаек» - такое название получили заведения, в которых продаётся алкоголь в запрещенное законом время. Псковичи свои жалобы направляют не только в контролирующие продажу алкоголя органы, но и напрямую к главе региона Михаилу Ведерникову.

Общественники и чиновники подключились к решению этой проблемы. Они предлагают варианты и пытаются выработать меры, которые могли бы решить проблему с «наливайками» в регионе.

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