Экипаж разбившегося в 1941 году бомбардировщика перезахоронят в Островском районе

19:50, 09 июля 2019, ПАИ

10 июля в 12:00 на братском захоронении в Острове-3 перезахоронят экипаж разбившегося 7 июля 1941 года бомбардировщика. Советских летчиков похоронят с воинскими почестями. После церемонии военнослужащие вместе с юнармейцами Палкинского и Островского районов пройдут торжественным маршем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Обломки разбившегося в 1941 году самолета обнаружили охотники два года назад. Когда вокруг самолета подсохли болота, поисковики, юнармейцы Палкинского района и военнослужащие исследовали место крушения. После этого поисковики сделали запрос в министерство обороны России. С помощью документов Минобороны поисковики смогли не только установить имена членов экипажа, но и полностью восстановить картину боя.

Выяснилось, что 7 июля 1941 года немецкие самолеты Ме-109 смогли поджечь два советских бомбардировщика Ил-4. Командиры воздушных судов приказали членам экипажа покинуть самолеты, но из-за ранений не все смогли эвакуироваться. Один из самолетов упал в глухом лесу Воронцовской волости Островского района.

Согласно архивным документам капитаном Ил-4 был младший лейтенант Степан Васильев. После того, как немцы подбили самолет, ему удалось спрыгнуть с парашютом и успешно приземлиться на землю. Степан Васильев погиб во время боев в феврале 1942 года. Не смоги покинуть горящую машину воздушные стрелки Василий Говорун и Егор Кузнецов. Штурман Михаил Виноградов выпрыгнул из бомбардировщика, но разбился при приземлении.

Поисковикам удалось найти родственников двух погибших бойцов Красной армии. На церемонию перезахоронения приедут близкие Егора Кузнецова из Липецкой области и Василия Говоруна из Крыма. В рамках памятного мероприятия им будут вручены памятные медали «Шагнувши в бессмертие».

Кроме того, 19 июля в Островском районе на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» перезахоронят останки 23 красноармейцев. Солдаты погибли в 1941 и 1944 годах. Личности военнослужащих поисковикам установить не удалось.