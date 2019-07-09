Фотовыставка «Жизнь» откроется на фестивале «Изборская крепость»

13:11, 10 июля 2019, ПАИ

Фотовыставка «Жизнь» пройдет в рамках VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость», который состоится на территории музея-заповедника «Изборск» 13 и 14 июля. Об этом сообщила организатор экспозиции, студентка Псковского государственного университета Евгения Воропаева на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На выставке будут представлены работы 6 молодых фотографов от 17 лет. Гости фестиваля смогут увидеть пейзажные снимки, портреты. Всего экспозиция соберет 51 работу.

Координатор фестиваля Белла Коваленко добавила, что будет организована еще одна фотовыставка, в которой примут участие фотографы со стажем.

Председатель оргкомитета фестиваля, профессор ПсковГУ, доктор технических наук Игорь Плохов также отметил, что запланирован мастер-класс по исполнению песен от певицы Ирины Пиотровской. Артур Гайдук организует мастер-класс по теории и практике стихосложения, петербуржец Вадим Елисеев подготовил мастер-класс «Микрофроны. Практика: советы от звукорежиссёра».

11 июля в 18:00 в центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится концерт-анонс фестиваля «Изборская крепость».