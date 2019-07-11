«Ласточка» изменит маршрут из Пскова до Петрозаводска и сократит время в пути

09:27, 11 июля 2019, ПАИ

Поезд «Ласточка» № 819/820, курсирующий по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, сократит время в пути и изменит маршрут следования, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Произойдет это с 3 августа 2019 года.

Поезд будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные. Время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту, то есть в пути пассажиры будут находиться 11 часов 17 минут. Путь от Петрозаводска до Пскова преодолевать путешественники смогут на 44 минуты быстрее, чем прежде, – за 11 часов 7 минут.

«Ласточка» № 819/820 Петрозаводск – Псков курсирует ежедневно. График ее движения с 3 августа будет таким:

Номер поезда Время и станция отправления Время и станция прибытия Остановки №820 13:07, ст. Псков 00:24 ст. Петрозаводск Порхов, Дно, Сольцы, Батецкая, Великий Новгород (16:48), Подберезье, Спасская Полисть, Чудово, Ирса, Волховстрой 2, Лодейное Поле, Свирь №819 10:44, ст. Петрозаводск 21:50 ст. Псков Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16:56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов

Билеты на поезда «Ласточка» № 819/820 сообщением Петрозаводск – Великий Новгород – Псков можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». На указанные поезда продолжит действовать тарифная акция: билеты доступны по фиксированной стоимости.

Приобрести их на проезда с 3 августа по 1 сентября в вагоне эконом-класса на маршруте Петрозаводск – Псков можно будет по цене 1143 рубля, Петрозаводск – Великий Новгород – 767,5 рублей, Великий Новгород – Псков – 493 рубля. Действуют и специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50 %. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Предложения не распространяются на размер сервисного сбора.

Актуальную информацию о графике движения поездов, о наличии билетов и стоимости проезда можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Запуск скоростных поездов – часть заявленной губернатором Михаилом Ведерниковым стратегии по ликвидации транспортной изоляции Псковской области. В рамках договорённостей главы региона с руководством ОАО «РЖД» «Ласточка», соединившая Псков, Новгород и Петрозаводск, была запущена 22 февраля.

Кроме того, еще один поезд этой категории вышел на маршрут между Псковом и Санкт-Петербургом. С августа 2019 года его маршрут будет продлен до Печор (Псковская область). Этот вид транспорта стал одним из самых востребованных среди путешествующих в Санкт-Петербург и Псков.