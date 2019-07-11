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Общество

Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3

Фотовыставка открылась в коридоре женской консультации на 3-м этаже Псковской городской поликлиники №3 11 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Авторами 50-ти фоторабот стали псковичи Мария Овсяник, Татьяна Грызлова, Татьяна Никитина, Мария Лисенкова, Валентина Корнеева и Ирина Большакова, а также Мария Куренкова из Москвы и Ирина Горобец-Надеина из Севастополя. 

  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова
  • Фотоработы Марии Лисенковой на выставке в Псковской городской поликлинике №3
    Фото: Мария Лисенкова

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что открытие фотовыставок в поликлиниках Пскова стало доброй традицией и приятным мероприятием. По ее мнению, фотоработы делают пребывание пациентов в медицинском учреждении более уютным и доброжелательным.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова подчеркнула важность открытия уже третьей по счёту фотовыставки. «Это дары от наших женщин. Здесь авторские фотографии именно женщин, для которых было честью поучаствовать в такой фотовыставке», - отметила она. По мнению Натальи Никифоровой, это правильная акция и правильный поступок.

Начальник научно-проектного отдела Научно-производственного центра по охране памятников Мария Лисенкова, которая узнала об акции в сети Интернет, поблагодарила за возможность поделиться впечатлениями, которые она привезла из рабочих поездок по области за последние полгода. «Когда смотришь на храм профессиональным взглядом, отвлекаешься на нюансы – прекрасные пейзажи и прекрасную архитектуру», - сказала она. Мария Лисенкова предоставила 12 фоторабот. Наибольшее количество фотографий подарила Ирина Большакова - 20.

На фотографиях представлены пейзажи, исторические памятники, птицы и цветы. Выставку в дар поликлинике передало региональное отделение Союза женщин России при поддержке депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина.

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