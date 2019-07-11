Эксперт: Внесение в список ЮНЕСКО - могучая реклама на международном уровне

12:59, 11 июля 2019, ПАИ

«Внесение в список ЮНЕСКО - могучая реклама объектов на международном уровне», - заявил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов. Так он прокомментировал включение псковских памятников в Список всемирного наследия, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 11 июля.

Владимир Аристархов подчеркнул, что для Псковской области, перенасыщенной объектами культурного наследия, это очень важно. «Туристы приедут, вопрос - как их встретить, как организовать их маршруты и систему допуска на объекты, чтобы они не нанесли бы им вреда», - отметил он.

Эксперт выразил уверенность, что в Псковской области много объектов, которые не менее достойны для внесения в список ЮНЕСКО. «Это всё большая работа. Много зависит от активной позиции местных жителей и администрации Псковской области. Думаю, вместе мы сможем попробовать внести и другие псковские объекты в список культурного наследия ЮНЕСКО», - заявил Владимир Аристархов.

На сегодняшний день в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор). За включение этих памятников в Список проголосовали участники 43-й сессии комитета всемирного наследия, которая состоялась в Баку 7 июля.