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Культура

Эксперт: Объекты псковских мастеров уже давно состоят в списке ЮНЕСКО

Объекты, к которым прикоснулись руки псковских мастеров, уже давно включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила Анна Богданова, которая занималась переводом материалов номинации «Памятники Древнего Пскова» для включения в Список, на пресс-конференции 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Она уточнила, что псковская архитектура представлена в Москве, Казани, Свияжске.

Анна Богданова рассказала, что команде 5 переводчиков пришлось перевести шеститомную заявку на включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО, общий вес распечатанных документов составил 7 кг.

«Атмосфера, действительно, была очень благожелательная, но мы не ожидали, что за нас будет 9 стран, думали, две-три», - прокомментировала она 43-ю сессию комитета всемирного наследия, которая прошла в Баку 7 июля. Там было принято решение включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

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