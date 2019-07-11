0
13:12
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
12:45
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
21:56
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
17:50
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
13:01
Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты
11:08
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
10:28
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
Еще новости
Культура

Директор института имени Лихачёва: Я бы поставил в Минкульте вопрос об особом отношении к Псковской области

«Я бы в Минкульте поставил отдельно вопрос об особом отношении к Псковской области», - заявил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов на пресс-конференции, посвящённой включению памятников Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что в России очень мало регионов, которые были бы также насыщены памятниками как Псковская область, где их насчитывается более 4 тысяч, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Аристархов отметил, что работа по включению памятников Пскова в список ЮНЕСКО стартовала ещё в начале 2000-х годов. «Мы присоединились к работе на заключительном этапе. Мы в дальнейшем будем оказывать Псковской области поддержку в работе над включением и других объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО», - пообещал он.

Эксперт подчеркнул, что внесение псковских храмов в список ЮНЕСКО – это большая ответственность не только для области, но и для федерального центра, а также и большие возможности, открывающиеся для региона. По его словам, попадание в список ЮНЕСКО помогает сохранять памятники, потому что они находятся в центре внимания и контролирующих органов, и общественных организаций. «Следующий момент - выделение финансирования», - добавил Владимир Аристархов.

Ещё одним бонусом он назвал доступ к базе данных ЮНЕСКО, к их обучающим семинарам.

Решение о включении 10 храмов Пскова в список ЮНЕСКО было принято 7 июля на 43-й сессии комитета всемирного наследия в Баку.  Объектами, признанными всемирным наследием, стали: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псков в списке ЮНЕСКО
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО Информация о включенных псковских объектах в список ЮНЕСКО войдёт в школьную программу Областные власти будут работать над увеличением числа псковских памятников в списке ЮНЕСКО Эксперт: Внесение в список ЮНЕСКО - могучая реклама на международном уровне Директор института имени Лихачёва: Я бы поставил в Минкульте вопрос об особом отношении к Псковской области Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона Михаил Ведерников о включении памятников Пскова в список ЮНЕСКО: Для нас это большая ответственность Вера Емельянова о включении храмов Пскова в список ЮНЕСКО: Восторжествовала историческая справедливость
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
11 июля 2019
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
10 июля 2019
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
10 июля 2019
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
09 июля 2019
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
09 июля 2019
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона
08 июля 2019
Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона
Фрагмент чугунной пушки XVII века нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
08 июля 2019
Фрагмент чугунной пушки XVII века нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»

Идет загрузка...