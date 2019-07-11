Директор института имени Лихачёва: Я бы поставил в Минкульте вопрос об особом отношении к Псковской области

12:54, 11 июля 2019, ПАИ

«Я бы в Минкульте поставил отдельно вопрос об особом отношении к Псковской области», - заявил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов на пресс-конференции, посвящённой включению памятников Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что в России очень мало регионов, которые были бы также насыщены памятниками как Псковская область, где их насчитывается более 4 тысяч, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Аристархов отметил, что работа по включению памятников Пскова в список ЮНЕСКО стартовала ещё в начале 2000-х годов. «Мы присоединились к работе на заключительном этапе. Мы в дальнейшем будем оказывать Псковской области поддержку в работе над включением и других объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО», - пообещал он.

Эксперт подчеркнул, что внесение псковских храмов в список ЮНЕСКО – это большая ответственность не только для области, но и для федерального центра, а также и большие возможности, открывающиеся для региона. По его словам, попадание в список ЮНЕСКО помогает сохранять памятники, потому что они находятся в центре внимания и контролирующих органов, и общественных организаций. «Следующий момент - выделение финансирования», - добавил Владимир Аристархов.

Ещё одним бонусом он назвал доступ к базе данных ЮНЕСКО, к их обучающим семинарам.

Решение о включении 10 храмов Пскова в список ЮНЕСКО было принято 7 июля на 43-й сессии комитета всемирного наследия в Баку. Объектами, признанными всемирным наследием, стали: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.