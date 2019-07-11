Информация о включенных псковских объектах в список ЮНЕСКО войдёт в школьную программу

13:32, 11 июля 2019, ПАИ

В школьную программу войдёт информация о псковских храмах, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила первый заместитель губернатор Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова отметила, что в таких городах как Псков «каждый житель должен быть искусствоведом». По её мнению, для этого необходимо повышать информированность граждан. В частности, региональные власти планируют проводить комплекс мер по пропаганде и сопровождению объектов, включенных в список ЮНЕСКО. Вера Емельянова сообщила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже направил обращение в адрес министра культуры России о выделении дополнительного финансирования на эти цели.

Вице-губернатор также отметила, что впереди у региональных властей колоссальная работа. Она сообщила, что власти подготовят отдельные мероприятия по объектам, включенным в список ЮНЕСКО. «От ЮНЕСКО мы получим управленческий план», - уточнила заместитель главы региона.

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова добавила, что существующие информационные надписи храмов будут расширены и дополнены данными о внесении их в список ЮНЕСКО.

7 июля в Баку участники 43-й сессии комитета всемирного наследия проголосовали за включение 10 псковских памятников в список ЮНЕСКО. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей.