Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет

15:36, 11 июля 2019, ПАИ

​

Геральдический совет утвердил эскизы наград Псковской области. Об этом с заседания совета 11 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Николай Цветков от имени главы региона Михаила Ведерникова поприветствовал собравшихся. «Сегодня, на мой взгляд, мы рассмотрим эпохальный вопрос [об утверждении эскизов наград Псковской области]», — отметил он.

Председатель областного государственного архива Валерий Кузьмин представил эскиз знака Почетного гражданина Псковской области, который доработали специалисты монетного двора по рекомендации Геральдического совета. Также небольшие изменения внесли в облик почетного знака «За заслуги перед Псковской областью».

Кроме этого, Валерий Кузьмин презентовал эскизы медалей «За заслуги перед Псковской областью», «Родительская слава Псковской области» (мужской и женский варианты), знак отличия «Почетный наставник Псковской области».

Николай Цветков заявил, что необходимо подготовить контрольные варианты медалей, чтобы посмотреть на них. Утвержденные эскизы наград направят в Псковское областное Собрание и главе региона Михаилу Ведерникову.

Звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава» введены в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Он внёс в Псковское областное Собрание соответствующий законопроект о «Наградах Псковской области», который был окончательно принят 25 октября.