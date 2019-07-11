0
16:47
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
15:36
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
14:45
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
13:46
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
13:15
Не проливайте мимо: В Псковской области взялись за незаконную продажу алкоголя
13:12
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
12:05
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
Еще новости
Общество

10 мини-площадок для занятия воркаутом устанавливают в Пскове

 10 мини-площадок для занятия воркаутом устанавливают в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, спортивные объекты оборудованы классическими рукоходами, различными турниками, двойными брусьями и шведскими стенками.

Исполняющий обязанности начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас отметил, новые площадки уже появились возле дома №12 на улице Новгородской, у Псковской общеобразовательной школы-интерната (улица Советской Армии, 54) и в сквере напротив дома №48 по улице Вокзальной.

В скором времени позаниматься воркуатом станет возможно в Ботаническом саду (возле игрового комплекса у Колеса обозрения), на улице Калинина (возле игрового комплекса, расположенного рядом со штабом 76-й дивизии), на территории городского пляжа, на Сиреневом бульваре, у средней общеобразовательной школы №3 (улица Алехина, 20), рядом с Псковским политехническим колледжем (улица Поземского, 124) и Псковским агротехническим колледжем (Ленинградское шоссе, 24/5).

В прошлом месяце в муниципальные образования Псковской области поступили 80 новых воркаут-площадок, 10 из которых были выделены Пскову. Регион получил эти площадки по личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерации воркаута России.

Первую профессиональную площадку для воркаута открыли в Пскове в июле прошлого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
11 июля 2019
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
11 июля 2019
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
11 июля 2019
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
11 июля 2019
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
11 июля 2019
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра
11 июля 2019
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра
«Ласточка» изменит маршрут из Пскова до Петрозаводска и сократит время в пути
11 июля 2019
«Ласточка» изменит маршрут из Пскова до Петрозаводска и сократит время в пути

Идет загрузка...