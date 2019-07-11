10 мини-площадок для занятия воркаутом устанавливают в Пскове

16:38, 11 июля 2019, ПАИ

10 мини-площадок для занятия воркаутом устанавливают в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, спортивные объекты оборудованы классическими рукоходами, различными турниками, двойными брусьями и шведскими стенками.

Исполняющий обязанности начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас отметил, новые площадки уже появились возле дома №12 на улице Новгородской, у Псковской общеобразовательной школы-интерната (улица Советской Армии, 54) и в сквере напротив дома №48 по улице Вокзальной.

В скором времени позаниматься воркуатом станет возможно в Ботаническом саду (возле игрового комплекса у Колеса обозрения), на улице Калинина (возле игрового комплекса, расположенного рядом со штабом 76-й дивизии), на территории городского пляжа, на Сиреневом бульваре, у средней общеобразовательной школы №3 (улица Алехина, 20), рядом с Псковским политехническим колледжем (улица Поземского, 124) и Псковским агротехническим колледжем (Ленинградское шоссе, 24/5).

В прошлом месяце в муниципальные образования Псковской области поступили 80 новых воркаут-площадок, 10 из которых были выделены Пскову. Регион получил эти площадки по личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерации воркаута России.

Первую профессиональную площадку для воркаута открыли в Пскове в июле прошлого года.