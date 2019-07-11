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Общество

75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметят в Пушкиногорском и Пустошкинском районах

12 и 13 июля в Пушкиногорском и Пустошкинском районах пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 12 июля в Пустошке торжества откроются XIII межрайонными краеведческими чтениями «На земле опалённой войной». Они состоятся в районной библиотеке. На следующий день у воинского захоронения в Пустошке пройдёт торжественно-траурный митинг «Слава героям!». Кроме того, в краеведческом музее будут работать тематические выставки: «Пустошкинское разноцветье», «Подвигу солдата поклонись», «Сказочные пейзажи Валерия Рязанцева».

Помимо этого в этот же день в Пустошке пройдёт 26-й легкоатлетический пробег, награждение и чествование жителей района, концертная программа. Завершатся праздничные мероприятия салютом в 23:00.

12 июля в Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении состоится митинг «Ты помнишь все, моя земля». Также будут организованы солдатский привал и концерт «Пою тебя, мое Пушкиногорье». На следующий день пройдёт торжественное открытие памятной доски первому секретарю Пушкиногорского РК КПСС Анне Васильевой. Помимо этого в районе состоятся спортивные мероприятия, награждение жителей муниципалитета с занесением портретов на доску почета. Вечером состоится праздничный концерт, который завершится в полночь фейерверком.

Накануне дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков прошел траурный митинг у мемориального комплекса «Чертова гора», был открыт памятник герою Советского Союза Абраму Шарыпову, а также прошло перезахоронение останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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