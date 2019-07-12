Более 50 юнармейцев участвуют в праздновании 75-летия освобождения Идрицы

12:04, 12 июля 2019, ПАИ

51 юнармеец принимает участие в праздновании 75-летия освобождения Идрицы от немецко-фашистских захватчиков 12 июля, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя областного комитета по образованию Игорь Прокофьев.

По его словам, 25 юнармейцев приехали из лагеря «Космос», где проходит вторая профильная смена «Я - юнармеец». Начальник штаба юнармии в Великих Луках Артем Баринов и начальник штаба юнармии в Новосокольниках Станислав Лохматов отметили, что сегодня в строю юнармейцев в Идрице стоят лучшие активисты, преимущественно из Великих Лук и Новосокольников, которые наиболее ярко проявили себя в юнармейческой деятельности.

Также в мероприятии участвуют 26 идрицких юнармейцев. Командир местной линейной группы юнармии подчеркнул, что сегодня для юнармейцев особенный праздник. Они развернут копию Знамени Победы, будут нести караул на площади Знамени Победы, у памятников Неизвестному солдату и летчику Евгению Михайлову. Кроме этого, юнармейцы примут участие в презентации книги «Имя Идрицкой дивизии на Знамени Победы» Владимира Спиридонова в Идрицком доме культуре.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки к мероприятию разработан документ, рассчитанный на три года. Он включает серию событий, направленных на развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта. В этом же документе прописана организация череды праздничных торжеств и благоустройство посёлка, которое уже ведётся.

В феврале 2019 года были внесены изменения в закон области «О копии Знамени Победы», 30 апреля установлен Днем празднования. В новом статусе Идрица впервые отметила годовщину водружения Знамени Победы в текущем году.