Анатолий Мультах стал Почётным гражданином Пскова

12:19, 12 июля 2019, ПАИ

Почётным гражданином Пскова стал директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток», председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. Решение о присвоении ему почётного звания было принято на 27-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Претендентов на получение звания «Почетный гражданин Пскова» было ещё двое: председатель Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Пётр Василевский и тренер по боксу войсковой части № 07264 Владимир Ивасенко.

Как сообщил председатель Общественной комиссии о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова» Анатолий Тимофеев, комиссия рассмотрела поступившие материалы на заседании 11 июня, тогда же были заслушаны представители претендентов на награду. По словам докладчика, кандидатуру Петра Василевского для присвоения почётного звания выдвинул Псковский Красный Крест, Анатолия Мультаха – Городской совет ветеранов, а Владимира Ивасенко – спортивный комитет 76-й дивизии.

Анатолий Тимофеев рассказал, что по итогам рейтингового голосования на заседании комиссии Пётр Василевский набрал 30 баллов, Анатолий Мультах - 25, Владимир Ивасенко - 17. В итоги фамилии всех трёх претендентов были внесены в бюллетень для тайного голосования на сессии Псковской гордумы.

Депутаты отдали 9 голосов за Петра Василевского (13 против), 14 за Анатолия Мультаха (8 против) и 3 за Владимира Ивасенко (19 против).

Елена Полонская предложила включить имена Петра Василевского и Владимира Ивасенко в Книгу почёта Пскова. Эту инициативу депутаты поддержали.