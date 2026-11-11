Новый учебник по ИИ создадут в России

20:56, 11 ноября 2026, ПАИ

В российских школах появится учебник по искусственному интеллекту: его создают Минпросвещения РФ и ведущие IT-компании страны. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Во время визита в московскую Шуваловскую школу № 1448 министр провёл для учеников открытое занятие на тему безопасного взаимодействия с ИИ. Так был дан старт апробации нового курса внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

По словам Кравцова, для преподавания курса не только разрабатывают учебник, но и создают специальную цифровую платформу: она позволит школьникам безопасно работать с технологиями ИИ во время практических занятий.

Однако эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет стать полноценной заменой учителя.