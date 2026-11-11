Двойную методику поиска сигнальных лимфоузлов используют при операции псковские онкологи

20:43, 11 ноября 2026, ПАИ

В Псковском онкологическом диспансере провели показательную операцию на молочной железе. Хирурги впервые применили двойную методику поиска сигнальных лимфоузлов: радиоизотоп и флюоресценцию, сообщили в редакции телеканала «Первый Псковский».

Благодаря этой технике у пациенток снижается риск образования лимфостаза, когда жидкость не может уйти из тканей и скапливается в руке, что влечёт за собой отёки, болевые ощущения и снижение иммунитета. Ранее лимфоузлы удаляли всем подряд, и женщины жили с этими симптомами всю жизнь.

Во время операции проводят срочную гистологию лимфоузла. В течение 30–40 минут приходит ответ о наличии метастазов. К концу операции врачи будут знать ответ и в случае обнаружения опухолей завершат операцию удалением лимфоузла.

«Удаляют только по очень строгим показаниям, то есть если есть метастазы, больше двух-трёх», – отмечают врачи.

Это не новый метод для псковской медицины. В диспансере уже работает радиоизотопный способ. Он применяется в рутинной практике. В то же время оборудование для флюоресцентной диагностики производитель дал временно на апробацию. Сейчас в диспансере меняют основную технику. Помощь пациентам при этом не останавливается: оперируют всех, у кого есть показания.

«Мы сейчас имеем все возможности для лечения пациентов, в частности с диагнозом «рак молочной железы». Пациентка обращается к нам в онкодиспансер, осматривается специалистами. Далее проводится запись на госпитализацию и хирургическое лечение. Если показано, то часто выполняется органосохраняющее оперативное вмешательство с минимальным дефектом для женщин. Это очень хорошо, в том числе и с психологической точки зрения», – рассказал хирург-онколог, заместитель главного врача Псковского онкодиспансера по медицинской части ​Алексей Федченко.