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Общество

Прокурор Псковской области инициировал принятие регионального закона о пробации

Прокурор Псковской области Андрей Мошков внёс на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания проект регионального закона «О пробации в Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Пробация – это комплекс мер поддержки людей, которые оступились и оказались в трудной жизненной ситуации (как осуждённые, так и уже освободившиеся).

«Главная цель – помочь им вернуться к нормальной жизни, найти работу, решить бытовые и медицинские вопросы, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Документ чётко разграничит полномочия органов власти региона. Это позволит сделать систему помощи более эффективной и адресной», – отметили в прокуратуре.

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