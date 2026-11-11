Прокурор Псковской области инициировал принятие регионального закона о пробации

21:25, 11 ноября 2026, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков внёс на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания проект регионального закона «О пробации в Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пробация – это комплекс мер поддержки людей, которые оступились и оказались в трудной жизненной ситуации (как осуждённые, так и уже освободившиеся).

«Главная цель – помочь им вернуться к нормальной жизни, найти работу, решить бытовые и медицинские вопросы, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Документ чётко разграничит полномочия органов власти региона. Это позволит сделать систему помощи более эффективной и адресной», – отметили в прокуратуре.