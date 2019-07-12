75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пушкиногорском районе

17:56, 12 июля 2019, ПАИ

12 июля в Пушкинских Горах проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков. В праздничный день на центральном воинском захоронении прошёл митинг, сообщил на своей странице в Instagram глава Пушкиногорского района Александр Баранов. «С праздником, дорогие пушкиногорцы и гости нашего района», - написал он.

В торжествах принимает участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Также сегодня в Пушкинских Горах организованы солдатский привал и концерт «Пою тебя, мое Пушкиногорье».

Праздничные мероприятия продолжатся 13 июля. На этот день запланировано торжественное открытие памятной доски первому секретарю Пушкиногорского РК КПСС Анне Васильевой. Также состоятся спортивные мероприятия, награждение жителей района с занесением портретов лучших на доску почета. Завершится праздник концертом и фейерверком.

11 июля прошел траурный митинг у мемориального комплекса «Чертова гора», где был открыт памятник герою Советского Союза Абраму Шарыпову. Там же состоялось перезахоронение останков 60 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.