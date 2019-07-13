75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пустошкинском районе

15:44, 13 июля 2019, ПАИ

13 июля в Пустошке проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В праздничный день на воинском захоронении прошёл торжественно-траурный митинг «Слава героям!», в котором приняли участие ветераны, юнармейцы, представители патриотических объединений, жители и гости города, представители областной и районной власти.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей Пустошкинского района поздравил председатель регионального комитета по спорту Иван Штылин. Он напомнил, что 75 лет назад силами третьей ударной, десятой и шестой гвардейских армий второго прибалтийского фронта под командованием генерала армии Андрея Еременко был освобожден Пустошкинский район. «Эта победа далась огромной ценой», — подчеркнул Иван Штылин и призвал собравшихся быть достойными этого великого наследия.

Также жителей района поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он поблагодарил всех, кто в эту памятную дату пришел почтить память павших воинов, и адресовал отдельные слова признательности ветеранам. После участники митинга почтили память погибших во время Великой Отечественной минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Празднование 75-й годовщины освобождения района продолжилось традиционным 26-м легкоатлетическим пробегом. Также в Пустошке сегодня пройдут награждение и чествование жителей района, концертная программа. Завершатся праздничные мероприятия салютом в 23:00.

Накануне праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения, прошли в Идрице и Пушкиногорском районе.