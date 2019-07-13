75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пустошкинском районе
13 июля в Пустошке проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В праздничный день на воинском захоронении прошёл торжественно-траурный митинг «Слава героям!», в котором приняли участие ветераны, юнармейцы, представители патриотических объединений, жители и гости города, представители областной и районной власти.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей Пустошкинского района поздравил председатель регионального комитета по спорту Иван Штылин. Он напомнил, что 75 лет назад силами третьей ударной, десятой и шестой гвардейских армий второго прибалтийского фронта под командованием генерала армии Андрея Еременко был освобожден Пустошкинский район. «Эта победа далась огромной ценой», — подчеркнул Иван Штылин и призвал собравшихся быть достойными этого великого наследия.
Также жителей района поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он поблагодарил всех, кто в эту памятную дату пришел почтить память павших воинов, и адресовал отдельные слова признательности ветеранам. После участники митинга почтили память погибших во время Великой Отечественной минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Празднование 75-й годовщины освобождения района продолжилось традиционным 26-м легкоатлетическим пробегом. Также в Пустошке сегодня пройдут награждение и чествование жителей района, концертная программа. Завершатся праздничные мероприятия салютом в 23:00.
Накануне праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения, прошли в Идрице и Пушкиногорском районе.