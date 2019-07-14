В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле

13:57, 14 июля 2019, ПАИ

В августе в Пскове на стадионе «Машиностроитель» будут готовы трибуны, но без козырьков и внутренней отделки, а к 1 сентября – футбольное поле. Такие сроки обозначил подрядчик во время рабочего выезда на объект вице-губернатора Псковской области Василия Осипова и председателя комитета по строительству и ЖКХ региона Сергея Грахова 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов заявил, что рассчитывает 8 августа увидеть на стадионе выполненные бетонные работы и отсутствие опалубок.

Подрядчик добавил, что до 17 августа стоит задача подготовить теплосети.

Василий Осипов подчеркнул, что к 1 сентября картинка на стадионе должна измениться: будет зеленый газон на поле и установлены трибуны.