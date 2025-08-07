Стены псковских школ подготавливают к новому учебному году

21:33, 07 августа 2025, ПАИ

В стенах псковских школ и детских садов продолжается работа по подготовке к новому учебному году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Ежегодно мы увеличиваем финансирование на ремонт образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, благодаря чему ни одна школа и садик не остаются без внимания. Конечно, масштабы работ отличаются, но мы стремимся сделать пребывание детей более комфортным и безопасным», – отметил глава Пскова.

Он привёл в качестве примера детский сад №56 в Пскове, который оборудован новыми песочницами. В некоторых группах сада появилась обновлённая мебелью и произведён свежий ремонт помещений. А в псковской школе №12 выполнен ремонт классов и коридоров и спортзала. В школе обновлена и мебель.

«Для нас нет мелочей, когда речь идёт о будущем детей. Каждый новый стол, каждая отремонтированная раздевалка – это вклад в будущее следующего поколения», – добавил Борис Елкин.